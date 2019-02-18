У Києві біля МВС проходить акція "Бандера, вставай"

Під будівлею МВС зібралися 200 осіб з вимогою реформи правоохоронної системи

Возле Министерства внутренних дел проходит акция "Бандера, вставай" с требованием реформы правоохранительной системы. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

В акции принимают участие около 200 человек, в основном представители националистических организаций. Они скандируют "Реформа, люстрация, переаттестация" и "Нет - полицейскому произволу".

Улицу Богомольца перекрыли около сотни бойцов Национальной гвардии. Активисты зажгли файера и выстрелили из сигнальной ракеты.

Фото: акция под МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, 9 февраля полиция задержала 10 активистов митинга "Кто заказал Катю Гандзюк?". Позже активистов отпустили, однако не отдали часть вещей, за которыми они решили вернуться. В итоге были свергнуты силовиками с криками: "Ложись, Бандера!".

Позже, как писало РБК-Украина, правоохранители задержали около 40 человек, которые собрались под Подольским районным отделом полиции после задержания участников акции на Контрактовой площади. Добавим, что после задержания активистов возле Подольского райотдела полиции семь граждан обратились за помощью.

Отметим, что Печерский райсуд Киева отстранил оперуполномоченного Василия Мельникова, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов, от выполнения служебных обязанностей. Печерский райсуд Киева избрал Мельникову меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме в 115 тыс. 200 гривен. Позже Мельников вышел под залог.