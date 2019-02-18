У Києві біля МВС проходить акція "Бандера, вставай"

Фото: акція "Бандера, вставай" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під будівлею МВС зібралися 200 осіб з вимогою реформи правоохоронної системи

Біля Міністерства внутрішніх справ проходить акція "Бандера, вставай!" з вимогою реформи правоохоронної системи. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

В акції беруть участь близько 200 осіб, в основному представники націоналістичних організацій. Вони скандують "Реформа, люстрація, переатестація" та "Ні - поліцейському свавіллю".

Вулицю Богомольця перекрили близько сотні бійців Національної гвардії. Активісти запалили фаєри і вистрілили з сигнальної ракети.

Фото: акція під МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, 9 лютого поліція затримала 10 активістів мітингу "Хто замовив Катю Гандзюк?". Пізніше активістів відпустили, проте не віддали частину речей, за якими вони вирішили повернутися. В результаті були повалені силовиками з криками: "Лягай, Бандера!".

Пізніше, як писало РБК-Украина, правоохоронці затримали близько 40 осіб, які зібралися під Подільським районним відділом поліції після затримання учасників акції на Контрактовій площі. Додамо, що після затримання активістів біля Подільського райвідділу поліції сім громадян звернулися за допомогою.

Зазначимо, що Печерський райсуд Києва усунув оперуповноваженого Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів, від виконання службових обов'язків. Печерський райсуд Києва обрав Мельникову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в сумі 115 тис. 200 гривень. Пізніше Мельников вийшов під заставу.