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Біля Мелітополя знову почалися вибухи, - мер

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Біля окупованого Мелітополя знову чутні гучні вибухи. Українська сторона з'ясовує причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Кілька годин тому знову почалися вибухи біля Мелітополя, на південному кордоні нашого міста в Якимівці почалися гучні вибухи. Зараз ми уточнюємо, що це", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Федоров заявляв, що російські окупанти почали виводити військову техніку з Мелітополя після ударів Збройних сил України.

До цього повідомлялося, що ракетні системи HIMARS вдарили по двох військових базах противника в окупованому місті.

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МелітопольВибух