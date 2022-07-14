Окупанти вивозять техніку з Мелітополя після ударів ЗСУ, - мер

Російська армія після влучних ударів ЗСУ по складах вивозить техніку з Мелітополя. Окупанти бояться, що стали досяжними для західної артилерії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Росіяни почали перекидати свою техніку за межі Мелітополя. Вони вивозять свою техніку в бік Кирилівки та Охримівки. Вони це роблять, бо їхні дві військові бази були розгромлені. Одна була біля Мелітополя, інша - біля Мирного", - пояснив міський голова.

Крім того, на одній із покинутих баз, на території 24-го ПТУ, російські військові залишили муляжі. Водночас частину техніки окупанти розставляють у житлових кварталах, через що існує безпека.

"Небезпека є у нижній частині міста. Там вони захопили підприємство, безпосередньо біля житлових будинків, там розташована військова техніка та склади боєприпасів", - додав Федоров.