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Біля Куршевеля розбився вертоліт, загинули дві людини

Новость на русском → Куршавель, Вівторок 09 лютого 2021 21:44
Біля Куршевеля розбився вертоліт, загинули дві людини Фото: вертоліт (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У французьких Альпах поблизу гірськолижного курорту Куршевель сталася аварія вертольота. В результаті події дві людини загинули, ще троє були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба префектури департаменту Савойя в Twitter.

Сигнал про аварію вертольота надійшов приблизно о 17:20 за місцевим часом. Він впав в точці на висоті 1,9 тисячі метрів між озером Розьер і мисом Війар.

Рятувальна бригада прибула на місце події приблизно через 40 хвилин.

За попередніми даними, дві людини загинули, ще один в критичному стані був доставлений в лікарню. Два інших пасажири з важкими травмами були госпіталізовані.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби.

Додамо, що наприкінці січня на Кубі зазнав аварії військовий вертоліт. В результаті аварії загинули п'ятеро людей, які перебували на борту.

Крім того, в Південно-Африканській Республіці впав вертоліт повітряної медичної допомоги Netcare 1. В результаті інциденту загинули п'ятеро медиків.

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