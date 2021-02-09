Біля Куршевеля розбився вертоліт, загинули дві людини

У французьких Альпах поблизу гірськолижного курорту Куршевель сталася аварія вертольота. В результаті події дві людини загинули, ще троє були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба префектури департаменту Савойя в Twitter.

Сигнал про аварію вертольота надійшов приблизно о 17:20 за місцевим часом. Він впав в точці на висоті 1,9 тисячі метрів між озером Розьер і мисом Війар.

Рятувальна бригада прибула на місце події приблизно через 40 хвилин.

За попередніми даними, дві людини загинули, ще один в критичному стані був доставлений в лікарню. Два інших пасажири з важкими травмами були госпіталізовані.