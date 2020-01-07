Біля Краматорська перевернулась "швидка"

На автошляху Добропілля - Лиман Т-05-14, на відстані 6 км від м. Краматорськ водій карети швидкої допомоги не впорався з керуванням на слизькій дорозі, автомобіль з’їхав на узбіччя та перевернувся. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники за допомогою буксирувального тросу поставили перевернутий автомобіль на колеса та відбуксирували його на придатну для руху ділянку дороги, після чого водій самостійно продовжив рух. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Нагадаємо, в Одесі в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі карети швидкої допомоги постраждали 4 людини.

Також 13 жовтня у Києві сталася ДТП за участі карети швидкої та легкового автомобіля Peugeot. В результаті зіткнення транспортних засобів 2 людини загинули та одна постраждала. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Крім того, ще одна дорожньо-транспортної пригоди за участю легкового автомобіля Ford і швидкої допомоги сталася 10 жовтня в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Жилянській. В результаті ДТП карета швидкої перекинулась. Травми отримали водії автомобілів.