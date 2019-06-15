Біля Києва внаслідок пожежі на автостоянці згоріли маршрутки

У Київській області вночі у суботу, 15 червня, виникла пожежа на автостоянці смт Димер Вишгородського району, внаслідок якої згоріли маршрутні автобуси. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Держслужби України із надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вогонь виник о 2:40 ночі. Рятувальники негайно виїхали на виклик та о 3:52 їм вдалося ліквідувати пожежу.

"Вогнем знищено 10 маршрутних автобусів "Богдан". Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 7 червня 2019 вночі у Києві рятувальники ліквідували пожежу на території колишньої автобази. Як виявилося, горіло 2 легкових автомобілі на відстані 15 м від будівлі-ангару, та металева прибудова до ангару на площі 120 кв. м, в якій знаходився легковий автомобіль.

Додамо, що у жовтні 2018 року в Італії сталася масштабна пожежа в порту, в результаті якої згоріли кілька сотень автомобілів. Тоді був затоплений порт Савоні, включаючи два термінали, де знаходилися автомобілі для експорту в країни Близького Сходу. Морська вода призвела до короткого замикання, а потім, потрапивши в акумулятори автомобілів, сталася серія вибухів.