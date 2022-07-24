Біля Харкова підірвався трактор, водій загинув

У полі на околицях Харкова підірвався трактор. Водій транспортного засобу загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Харківській області.

Інцидент стався близько 11:20 сьогодні, 24 липня. Трактор під час сільськогосподарських робіт наїхав на невідомий предмет та підірвався.

Водій 1982 року народження отримав смертельні поранення та загинув на місці. Внаслідок вибуху сталася пожежа, яку рятувальники загасили на площі 20 квадратних метрів.

У ДСНС закликають аграріїв бути обережними, оскільки частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.

Фото: поблизу Харкова підірвався трактор (facebook.com/MNSKHARKIV)