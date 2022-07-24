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Возле Харькова подорвался трактор, водитель погиб

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Харьков, Воскресенье 24 июля 2022 15:13
Возле Харькова подорвался трактор, водитель погиб Фото: возле Харькова подорвался трактор (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

В поле на окраинах Харькова подорвался трактор. Водитель транспортного средства погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Харьковской области.

Инцидент произошел около 11:20 сегодня, 24 июля. Трактор во время сельскохозяйственных работ наехал на неизвестный предмет и подорвался.

Водитель 1982 года рождения получил смертельные ранения и погиб на месте. В результате взрыва произошел пожар, который спасатели потушили на площади 20 квадратных метров.

В ГСЧС призывают аграриев быть осторожными, поскольку часть полей, лесных массивов и других земельных участков из-за проведения активных боевых действий остается не обследованными.

Фото: вблизи Харькова подорвался трактор (facebook.com/MNSKHARKIV)

Напомним, в Запорожской области на противотанковой мине подорвался комбайн. Двое мужчин получили ранения.

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Харьков Взрыв ГСЧС
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