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Біля Харкова виявили російських шпигунів з "духовенства"

Російських шпигунів затримали біля Харкова (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Поблизу Харкова 25 березня прикордонники виявили шпигунів із "духовенства".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зокрема, трьох чоловіків на автомобілі затримали на околиці Харкова під час перевірки документів.

"Пасажири виявилися представниками православної церкви московського патріархату", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, проповідники "русского мира" почали пояснювати своє пересування начебто необхідністю доставки хліба. А про наявність російських платіжних карток промовчали.

Також представникам "духовенства" доведеться пояснювати свої справжні наміри та плани співробітникам правоохоронних органів України.

Раніше ми повідомляли, що українські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільні авто.

Також ми писали, що у Миколаєві жінка передавала спецслужбам Росії інформацію про військові частини ЗСУ.

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