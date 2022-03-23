ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві жінка передавала спецслужбам Росії інформацію про військові частини ЗСУ

Новость на русском →
Миколаїв, Середа 23 березня 2022 19:52
У Миколаєві жінка передавала спецслужбам Росії інформацію про військові частини ЗСУ У Миколаєві жінка передава інформацію спецслужбам Росії (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Миколаєві місцева мешканка передавала російським окупантам відомості військового, політичного та соціально-економічного характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Зокрема, жінці повідомили про підозру за фактом державної зради (ч.1 ст. 111 КК України).

Повідомляється, що жінка ще на початку 2020 року вступила у злочинну змову із представником головного розвідувального управління Генерального штабу ЗС РФ з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Також з липня 2021 року по січень 2022 року вона збирала та через Telegram передавала представнику спецслужби РФ інформацію про розташування військових частин ЗСУ у Миколаєві та області.

До того ж вона передала координати розташування військово-морської бази ЗСУ в міста Очаків.

Окрім того, жінка надсилала відомості про керівників установ, підприємств, організацій, які у випадку зміни влади на російську, зможуть очолити регіон, та осіб, які зможуть організувати та взяти участь у масових заходах на підтримку російської влади.

Жінці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У Миколаєві жінка передавала спецслужбам Росії інформацію про військові частини ЗСУ

У Миколаєві жінка передавала спецслужбам Росії інформацію про військові частини ЗСУ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали двох диверсантів, які їхали повз блокпост з відеореєстратором.

Також ми писали, що у Дніпропетровській області затримали 8 диверсантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Вторгнення Росії до України Миколаїв
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами