Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Зокрема, жінці повідомили про підозру за фактом державної зради (ч.1 ст. 111 КК України).

Повідомляється, що жінка ще на початку 2020 року вступила у злочинну змову із представником головного розвідувального управління Генерального штабу ЗС РФ з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Також з липня 2021 року по січень 2022 року вона збирала та через Telegram передавала представнику спецслужби РФ інформацію про розташування військових частин ЗСУ у Миколаєві та області.

До того ж вона передала координати розташування військово-морської бази ЗСУ в міста Очаків.

Окрім того, жінка надсилала відомості про керівників установ, підприємств, організацій, які у випадку зміни влади на російську, зможуть очолити регіон, та осіб, які зможуть організувати та взяти участь у масових заходах на підтримку російської влади.

Жінці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У Миколаєві жінка передавала спецслужбам Росії інформацію про військові частини ЗСУ (facebook.com/pgo.gov.ua)