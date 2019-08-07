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Біля Гонконгу 12 тис. правоохоронців потренувалися розганяти акці протесту


В ході тренувань застосували сльозогінний газ

Влада Китаю провела тренування для 12 тисяч правоохоронців у місті Шеньчжень, яке межує з Гонконгом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Влада заявила, що навчання відбуваються в межах підготовки до святкування 70-річчя Народної республіки, яке пройде 1 жовтня.

На опублікованих відео видно людей, які зображають протестувальників - це люди у чорному одязі та захисних шоломах. Їхнє екіпірування схоже з тим, що використовують протестувальники в Гонконзі.

"Учасники мітингів" закидали поліцейських різними предметами, намагалися бити їх палками та навіть кидали саморобні газові бомби. Поліція потренувалась використати дим та сльозогінний газ.

Раніше поліція заявила, що в ході протестів в Гонконзі були затримані 148 осіб. 

Нагадаємо, мітинги почалися почалися в Гонконзі три місяці тому як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду. 

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