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Біля будинка Авакова активісти протестують з вимогою розслідувати вбивство Гандзюк

Новини » Надзвичайні події    09.02.2019 - 21:00
Біля будинка Авакова активісти протестують з вимогою розслідувати вбивство Гандзюк
Фото: акція під будинком Авакова (РБК-Україна)

До цього активісти протестували на Контрактовій площі, поблизу з'їзду партії Юлії Тимошенко

У суботу, 9 лютого, біля будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова протестують активісти з вимогою розслідувати вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Близько 50 активістів скандують "Свободу політв'язням". 

На паркані будівлі активісти нанесли напис:" БЮТ замовив Гандзюк".

 

Активісти приїхали до Авакова

Опубліковано Alina Kondratenko Субота, 9 лютого 2019 р.
 

Нагадаємо, сьогодні під час проведення акції "Хто замовив Катю Гандзюк" на Контрактовій площі, поблизу з'їзду партії Юлії Тимошенко, правоохоронці затримали близько десяти активістів.

Потім правоохоронці заявили про штурм київського управління поліції і затримали ще 40 людей.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що в розслідуванні вбивства Катерини Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту справи. За словами Луценка, прізвище нового підозрюваного - Левін. Він раніше вже був судимий. Левіна судили разом з батьком, батько отримав довічний термін, а син - 15 років. Тоді Левіна звинувачували в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

Пісоя цього адвокат Олексія Левіна заявив, що підозрюваний зізнався, що зустрічався з підозрюваними Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним, які зараз перебувають під вартою.

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Новини України КиївпротестАрсен АваковКатерина Гандзюк
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