Підозрюваний у вбивстві Гандзюк визнав, що зустрічався з 2 іншими фігурантами

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Левін зізнався, що зустрічався з підозрюваними Павловським і Торбіним

У справі щодо розслідування вбивства радника голови Херсонської міської ради, активістки Катерини Гандзюк підозрюваний Олексій Левін зізнався, що зустрічався з підозрюваними Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним, які нині перебувають під вартою. Про це заявив адвокат Левіна Михайло Величко під час прес-конференції у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство.Інфо".

За словами адвоката, Левін не заперечує своєї присутності біля дому за місцем проживання Павловського, куди він приїхав 17 серпня 2018 року, в день, коли затримали Торбіна і ще одного фігуранта у цій справі.

Адвокат також зазначив, що того дня Левін був біля будинку Павловського вперше й востаннє. Водночас Левін наполягає, що йому не було відомо про можливі плани низки осіб, пов’язаних з обговоренням, організацією, підготовкою та здійсненням нападу на Гандзюк.

Адвокат також заявив, що йому відомо про що говорили його підзахисний з іншими фігурантами справи Гандзюк, однак наразі вважає передчасним публічно говорити про це.

"Скажу тільки, що суть розмови не стосувалася подій, що сталися 31 липня 2018 року та їхніх наслідків. Іншими словами: один з учасників цієї розмови озвучив прохання без пояснень причин її виникнення, і на цьому співрозмовники попрощалися", - розказав адвокат.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що в розслідуванні вбивства Катерини Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту справи. За словами Луценка, прізвище нового підозрюваного - Левін. Він раніше вже був судимий. Левіна судили разом з батьком, батько отримав довічний термін, а син - 15 років. Тоді Левіна звинувачували в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

Також Луценко повідомляв, що у справі щодо розслідування вбивства Гандзюк слідство зробило 90% роботи і "скоро суспільство отримає відповіді на свої питання".