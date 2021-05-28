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Біля берегів Японії зіткнулися два вантажні судна

Автор: Даша Харченко

Японське вантажне судно " Бякко "зіткнулося з танкером"ULSAN PIONEER". Танкер зареєстрований на Маршаллових островах.

Про це повідомляє NHK.

Зіткнення сталося у внутрішньому Японському морі біля узбережжя острова Сікоку. В результаті події японське судно перекинулося.

За даними телеканалу, з 12 членів екіпажу врятували дев'ятьох. Ще троє вважаються зниклими безвісти.


На борту Танкер "ULSAN PIONEER" перебували 13 моряків. Серед них постраждалих немає.

Нагадаємо, десятки людей зникли безвісти в результаті перекидання судна на північному заході Нігерії. На його борту перебували близько 160 пасажирів, врятувати вдалося 22 людини.

Зазначимо, 26 травня біля берегів острова Хоккайдо японський риболовецький траулер зіткнувся з російським судном "Амур". П'ятеро рибалок були врятовані, проте у трьох з них сталася зупинка серця.

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