Біля Багамських островів затонуло судно з мігрантами

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Внаслідок аварії загинуло 28 мігрантів

Судно з мігрантами з Гаїті затонуло неподалік від Багамських островів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули 28 людей.

У суботу жителі острова Абак знайшли тіла чотирьох людей, ще близько 15 осіб були знайдені живими. Загалом вдалося врятувати 17 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія звернулася з проханням до Нідерландів прийняти 47 мігрантів з гуманітарного судна, якому не дозволили заходити в італійські порти.

Відзначимо, 20 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку 19 грудня, більшістю голосів прийняла пакт про біженців.

Документ підтримали 152 країни, ще п'ять виступили проти. Це Угорщина, Ізраїль, Польща, Чехія і Сполучені Штати. Утрималися ще дванадцять членів ООН. Серед них - Австрія, Австралія, Болгарія, Італія та Швейцарія. Ще 24 держави-члена не були присутні для участі в голосуванні.