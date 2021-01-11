Біля Аляски стався потужний землетрус

Фото: землетрус (GettyImages)

Сьогодні поблизу західного узбережжя американського штату Аляска стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 5,1 бала за школою Ріхтера.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Як повідомляється, землетрус стався о 09:19 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 125 км від міста Акутан на глибині 36 км.

Зазначається, що інформації про руйнування чи жертв унаслідок землетрусу не надходило. Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Нагадаємо, наприкінці грудня Хорватію сколихнули потужні землетруси. Жертвами декількох потужних землетрусів стали семеро людей. Серед загиблих була неповнолітня дівчинка.

Також РБК-Україна писало, у Туреччині в провінції Елязиг стався землетрус магнітудою 5,3. Коливання відчувались також в декількох сусідніх провінціях. В результаті інциденту жертв і постраждалих немає.

Крім того, 30 жовтня у турецькому Ізмірі стався землетрус, який спричинив серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі. В результаті наслідків загинула 141 людина.