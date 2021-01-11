ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Біля Аляски стався потужний землетрус

Понеділок 11 січня 2021 14:52
Біля Аляски стався потужний землетрус
Фото: землетрус (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні поблизу західного узбережжя американського штату Аляска стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 5,1 бала за школою Ріхтера.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Як повідомляється, землетрус стався о 09:19 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 125 км від міста Акутан на глибині 36 км.

Зазначається, що інформації про руйнування чи жертв унаслідок землетрусу не надходило. Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Нагадаємо, наприкінці грудня Хорватію сколихнули потужні землетруси. Жертвами декількох потужних землетрусів стали семеро людей. Серед загиблих була неповнолітня дівчинка.

Також РБК-Україна писало, у Туреччині в провінції Елязиг стався землетрус магнітудою 5,3. Коливання відчувались також в декількох сусідніх провінціях. В результаті інциденту жертв і постраждалих немає.

Крім того, 30 жовтня у турецькому Ізмірі стався землетрус, який спричинив серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі. В результаті наслідків загинула 141 людина.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події землетрус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся