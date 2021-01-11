Возле Аляски произошло мощное землетрясение

Фото: землетрясение (GettyImages)

Сегодня вблизи западного побережья американского штата Аляска произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,1 балла по школе Рихтера.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Как сообщается, землетрясение произошло в 09:19 по киевскому времени. Эпицентр располагался в 125 км от города Акутан на глубине 36 км.

Отмечается, что информации о разрушениях или жертвах в результате землетрясения не поступало. Также не было объявления об угрозе цунами.

Напомним, в конце декабря Хорватию всколыхнули мощные землетрясения. Жертвами нескольких мощных землетрясений стали семь человек. Среди погибших была несовершеннолетняя девочка.

Также РБК-Украина писало, в Турции в провинции Елязиг произошло землетрясение магнитудой 5,3. Колебания ощущались также в нескольких соседних провинциях. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Кроме того, 30 октября в турецком Измире произошло землетрясение, которое причинило серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья в Эгейском море. В результате последствий погибли более 140 человек.