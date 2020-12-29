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У Хорватії під руїнами знайшли ще одну жертву землетрусу

Жажина, Вівторок 29 грудня 2020 21:54
У Хорватії під руїнами знайшли ще одну жертву землетрусу
Фото: наслідки землетрусу в Хорватії (twitter.com _antens)
Автор: Дмитро Левицький

Кількість жертв сьогоднішнього потужного землетрусу в Хорватії зросла до семи. У місті Жажина під руїнами знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомило хорватське агентство Index.

Тіло загиблого чоловіка знайшли під руїнами місцевої церкви. Пошуки загиблого тривали 7 годин.

Крім того, за даними Міністерства внутрішніх справ Хорватії, в результаті землетрусу в країні щонайменше шість людей отримали важкі поранення, ще 20 - відбулися легкими ушкодженнями.

Нагадаємо, до цього було відомо про шістьох загиблих від землетрусу, який сьогодні сколихнув всю Хорватію. Люди загинули в населених пунктах Майське Поляне та Петриня.

Як писало РБК-Україна, серед загиблих в результаті потужного землетрусу була 12-річна дівчинка. Вона загинула в хорватському місті Петриня.

Додамо, сьогоднішній землетрус пошкодив будівлю українського посольства в Хорватії. Співробітники дипломатичного представництва не постраждали.

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