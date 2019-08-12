Біля Афін сталась масштабна лісова пожежа

В східному передмісті Афін сталась масштабна пожежа, на горі Гімметус було видно полум'я. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на на Ekathimerini

Рятувальники повідомили, що пожежа почалася у житловому секторі. Щонайменше 141 пожежний з 46 автомобілями боролися з вогнем, на світанку до них приєдналися вісім спеціалізованих вертольотів.

Влада не має інформації, скільки людей покинули свої домівки, втікаючи від пожежі. Оскільки пожежа спалахнула посеред ночі, людей просили дзвонити в двері для попередження сусідів.

Нагадаємо, на одному з Канарських островів Гран-Канарія горить близько тисячі гектарів лісових масивів, проведена масова евакуація. Пожежа почалася на гірській місцевості всього в 32 км від столиці Гран-Канарія, Лас-Пальмас.

РБК-Україна писало, що через масштабні лісові пожежі у Сибіру, а саме на території Іркутської області, Красноярського краю, в деяких районах Забайкальського краю, Бурятії і Якутії ввели режим надзвичайної ситуації. За останніми даними, площа лісових пожеж в Сибіру і на Далекому Сході скоротилася, зараз вона становить 2,4 млн га.