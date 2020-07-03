Біля аеропорту "Київ" спалахнула пожежа

На Повітрофлотському проспекті затримується рух тролейбусів
На Повітрофлотському проспекті в Києві спалахнула пожежа недалеко від аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського. На проспекті перекрито рух.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
В місці, де сталася пожежа, знаходяться гаражі.
Разом з тим,в прес-службі "Київпастранс" повідомляють, що затримується рух тролейбуса №9, 22 по просп. Повітрофлотський, 74 у обох напрямках.
Рух тролейбусів №9, 22 організовано від вул. Ернеста до тролейбусного депо №3.
На сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві наразі інформації про пожежу немає.
Нагадаємо, вчора в Вітовському районі Миколаївської області спалахнула пожежа на звалищі, яка охопила площу в 1000 кв.м.
Крім того, в Чернігівській області сталася пожежа резервуара на нафтобазі поблизу смт Лосинівка Ніжинського району.
РБК-Україна писало, що вибух з пожежею в будинку стався у Харківській області.
Автор: Анастасия Рокитна