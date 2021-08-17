Біля аеропорту Кабула відкрили вогонь: що відбувається
Фото: у Кабулі відкрили вогонь по людях (GettyImages)
Біля аеропорту Кабула сталася стрілянина. Таліб відкрив вогонь для розгону натовпу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Arabiya.
За попередніми даними, стрілянина сталася для розгону людей, які зібралися в Кабульському аеропорт і на прилеглій до нього території.
Подробиці інциденту не наводяться. Відомо тільки, що в результаті події постраждала жінка.
Крім того, ще один таліб стріляв у людину, яка намагалася проникнути в на територію аеропорту.
Taliban Fighter shooting on a man trying to enter to the #kabulairport, He actually expected the Taliban to behave like the police of the previous Government, while No, Taliban speak another language of behavior. pic.twitter.com/3T8tcl4joY— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17, 2021