Біля аеропорту Кабула відкрили вогонь: що відбувається

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Al Arabiya .

За попередніми даними, стрілянина сталася для розгону людей, які зібралися в Кабульському аеропорт і на прилеглій до нього території.

Подробиці інциденту не наводяться. Відомо тільки, що в результаті події постраждала жінка.

Крім того, ще один таліб стріляв у людину, яка намагалася проникнути в на територію аеропорту.