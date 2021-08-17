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Біля аеропорту Кабула відкрили вогонь: що відбувається

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Кабул, Вівторок 17 серпня 2021 14:00
Біля аеропорту Кабула відкрили вогонь: що відбувається Фото: у Кабулі відкрили вогонь по людях (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Біля аеропорту Кабула сталася стрілянина. Таліб відкрив вогонь для розгону натовпу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Arabiya.

За попередніми даними, стрілянина сталася для розгону людей, які зібралися в Кабульському аеропорт і на прилеглій до нього території.

Подробиці інциденту не наводяться. Відомо тільки, що в результаті події постраждала жінка.

Крім того, ще один таліб стріляв у людину, яка намагалася проникнути в на територію аеропорту.

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