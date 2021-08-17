Возле аэропорта Кабула открыли огонь: что происходит

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Al Arabiya .

По предварительным данным, стрельба произошла для разгона людей, которые собрались в кабульском аэропорт и на прилегающей к нему территории.

Подробности инцидента не приводятся. Известно только, что в результате произошедшего пострадала женщина.

Кроме того, еще один талиб стрелял в человека, пытающегося проникнуть в на территорию аэропорта.