Возле аэропорта Кабула открыли огонь: что происходит
Фото: в Кабуле открыли огонь по людям (GettyImages)
Возле аэропорта Кабула произошла стрельба. Талиб открыл огонь для разгона толпы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Arabiya.
По предварительным данным, стрельба произошла для разгона людей, которые собрались в кабульском аэропорт и на прилегающей к нему территории.
Подробности инцидента не приводятся. Известно только, что в результате произошедшего пострадала женщина.
Кроме того, еще один талиб стрелял в человека, пытающегося проникнуть в на территорию аэропорта.
Taliban Fighter shooting on a man trying to enter to the #kabulairport, He actually expected the Taliban to behave like the police of the previous Government, while No, Taliban speak another language of behavior. pic.twitter.com/3T8tcl4joY— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17, 2021