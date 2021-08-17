ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Возле аэропорта Кабула открыли огонь: что происходит

Новина українською →
Кабул, Вторник 17 августа 2021 14:00
Возле аэропорта Кабула открыли огонь: что происходит Фото: в Кабуле открыли огонь по людям (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Возле аэропорта Кабула произошла стрельба. Талиб открыл огонь для разгона толпы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Arabiya.

По предварительным данным, стрельба произошла для разгона людей, которые собрались в кабульском аэропорт и на прилегающей к нему территории.

Подробности инцидента не приводятся. Известно только, что в результате произошедшего пострадала женщина.

Кроме того, еще один талиб стрелял в человека, пытающегося проникнуть в на территорию аэропорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабул Афганистан
NEWS
Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить
Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить
DAILY
Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит