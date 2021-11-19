ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Через загоряння холодильника: відома причина пожежі під Вінницею, в якій загинули 4 дітей

Новость на русском →
Вінницька область, П'ятниця 19 листопада 2021 09:56
Через загоряння холодильника: відома причина пожежі під Вінницею, в якій загинули 4 дітей Фото: відома причина пожежі під Вінницею, в якій загинули 4 дітей (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У ДСНС назвали причину пожежі, через яку в селі Мар'янівка (Вінницька область) загинули четверо дітей та двоє дорослих. Так, загоряння сталося внаслідок замикання холодильника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ГСЧС.

Зазначимо, що про інцидент стало відомо вчора, тоді рятувальники повідомляли, що смерть дітей та дорослих наступила внаслідок отруєння чадним газом, однак про причини мова не йшлася.

"18 листопада у с. Мар’янівка Хмільницького району в приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння продуктами горіння (коротке замкнення в холодильнику з подальшим його загорянням), загинуло 6 осіб, з них 4 дитини (2010-2015 р.н.). Пожежа самоліквідувалась. На місці події працювала оперативна група ДСНС", - розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, крім цього, вчора внаслідок пожежі в приватному будинку в селі Медисівка (Хмельницька область) загинули чотири дитини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька область Пожежа
NEWS
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи