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Росія боїться ППО України і завдає ракетних ударів зі свого повітряного простору

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Лондон, Неділя 27 березня 2022 02:16
Росія боїться ППО України і завдає ракетних ударів зі свого повітряного простору Фото: Росія завдає ракетних ударів здалеку, тому що боїться української ППО (perild.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія завдає ракетних ударів по території України здалеку, бо береже свої літаки від українських сил протиповітряної оборони (ППО). Однак високий відсоток відмов ракет змусить російських окупантів піти на більший ризик для своєї авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Великобританії.

"Росія продовжує покладатися на "дистанційні" боєприпаси, що запускаються з російського повітряного простору, щоб зменшити вразливість своїх літаків для українських сил ППО", - йдеться в повідомленні британської розвідки.

Відзначається, що російські окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по об'єктах на території України, в тому числі по тих, які розташовані в густонаселених житлових районах. При цьому в британській розвідці вважають, що 60% випадків відмов ракетної зброї ускладнить становище Росії. Крім того, обмежені запаси цього озброєння змусить Москву повернутися до менш сучасних і точних ракет або піти на більший ризик для своїх літаків.

Нагадаємо, раніше в Міноборони США заявили, що відмова в системі наведення російських високоточних боєприпасів становить від 20% до 60%.

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