Повітряна тривога! У Тернопільській області вибухи, у Львівській та Одеській - працює ППО

Жителі Львівської, Тернопільської та Одеської областей майже одночасно почули вибухи у своїх регіонах. Місцева влада закликає залишатися в укриттях.
Що про це відомо - в матеріалі РБК-Україна.
Як повідомляє місцева влада, зараз працюють Системи ППО.
"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває", - пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Мер Львова своєю чергою інформує, що звуки чути вибухів у Львівській області, однак в місті тіхо.
"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!" - пише садовий.
Тим часом мер Тернополя Сергій Надал підтвердив інформацію про вибухи.
"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку", - повідомляє Надал.
Згодом до жителів звернувся і голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
"Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях", - повідомляє Труш.
Фотографувати заборонено
У Тернопільській ОВА закликали громадян не фотографувати і не писати жодних коментарів щодо ситуації.
"Не фотографуйте і не коментуйте. Не працюйте коригувальниками вогню", - додав Труш.
Тим часом про роботу ППО також повідомив і мер Одеси Геннадій Труханов.
"Звуки, які ви чуєте, це працює ППО! Залишайтеся в укритті!", - пише він.
Зазначимо, що станом на 13:45 у всіх областях, окрім Херсонської, оголошено повітряну тривогу. Залишайтеся в укриттях!
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