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У ВООЗ заявили про істотне скорочення випадків заражень віспою мавп

Фото: у ВООЗ заявили про істотне скорочення випадків заражень віспою мавп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що за минулий тиждень у світі зафіксовано скорочення випадків зараження віспою мавп на 21%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.

За даними ВООЗ, за минулий тиждень у світі було зафіксовано 5 907 випадків зараження. Перші випадки цієї хвороби були зафіксовані минулого тижня в Ірані та Індонезії. Всього з кінця квітня було підтверджено понад 45 тисяч випадків зараження віспою мавп в 98 країнах світу.

98% всіх випадків заражень віспою мавп в світі за останній місяць зафіксовані в країнах Америки (60%) і Європи (38%).

Раніше ми писали, що Всесвітня організація охорони здоров'я хоче перейменувати віспу мавп через побоювання, що назва може вважатись зневажливою, або расистською. У ВООЗ не уточнили, коли буде оголошено нову назву для віспи мавп.

Також повідомлялося, що в Україні станом на зараз зафіксованих випадків мавпячої віспи немає. Але система діагностики та виявлення захворювання функціонує.

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ВООЗВіспа мавп