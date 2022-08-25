В ВОЗ заявили о существенном сокращении случаев заражений оспой обезьян

По данным ВОЗ, за прошедшую неделю в мире было зафиксировано 5 907 случаев заражения. Первые случаи этой болезни были зафиксированы на прошлой неделе в Иране и Индонезии. Всего с конца апреля было подтверждено более 45 тысяч случаев заражения оспой обезьян в 98 странах мира.

98% всех случаев заражений оспой обезьян в мире за последний месяц зафиксированы в странах Америки (60%) и Европы (38%).