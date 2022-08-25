В ВОЗ заявили о существенном сокращении случаев заражений оспой обезьян

Всемирная организация здравоохранения заявила, что за прошлую неделю в мире зафиксировано сокращение случаев заражения оспой обезьян на 21%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.
По данным ВОЗ, за прошедшую неделю в мире было зафиксировано 5 907 случаев заражения. Первые случаи этой болезни были зафиксированы на прошлой неделе в Иране и Индонезии. Всего с конца апреля было подтверждено более 45 тысяч случаев заражения оспой обезьян в 98 странах мира.
98% всех случаев заражений оспой обезьян в мире за последний месяц зафиксированы в странах Америки (60%) и Европы (38%).
Ранее мы писали, что всемирная организация здравоохранения хочет переименовать оспу обезьян из-за опасения, что название могут счесть уничижительным, или расистским. В ВОЗ не уточнили, когда будет объявлено новое название для оспы обезьян.
Также сообщалось, что в Украине по состоянию на сейчас зафиксированных случаев обезьяньей оспы нет. Но система диагностики и выявления заболевания функционирует.
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