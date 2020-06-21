У ВООЗ заявили про дослідження ліків, які знижують смертність від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я стежить за дослідженнями ліків, які можуть допомогти інфікованим COVID-19 легше переносити хаоробу. Окремі дослідження показали навіть зниження смертності від інфекції, якщо вживати цей препарат.

Про це координатор напрямку інфекційних захворювань європейського регіонального бюро ВООЗ Масуд Дара повідомив у коментарі "Україна-24".

Йдеться про дексаметазон, який ВООЗ поки не може рекомендувати для широкого застосування, оскільки потрібно щонайменше визначити дозування.

"Було велике рандомне дослідження, в якому взяли участь більше семи тисяч пацієнтів. Одні з них приймали дексаметазон, інших лікували без нього. Ліки зменшили смертність пацієнтів, які потребували кисню і безперервної штучної вентиляції легень, на 35%, і на 20% - пацієнтів, яким був необхідний кисень. Це хороші новини", - розповів фахівець ВООЗ.

Він додав, що дексаметазон відносять до кортикостероїдів і наразі препарат є найсильнішим у цій групі. Зокрема, ліки мають протизапальні властивості та пригнічуючу дію.

"Як і будь-які інші ліки, він має побічні властивості: запаморочення, зміна настрою чи головний біль. Проте у деяких випадках вони можуть бути і більш важими, наприклад спровокувати зниження цукру у крові... Тож дуже важливо знати клінічну картину хворого пацієнта перед тим, як призначати йому дексаметазон", - зазначив Масуд Дара.

У ВООЗ наразі, за його словами, проводить великий метааналіз. І питання, чи рекомендувати ці медикаменти та в яких дозах, ще буде обговорюватися.

Нагадаємо, раніше ВООЗ оголосила, що вона відмовляється від препарату гідроксихлорохін для боротьби з COVID-19, оскільки ці ліки виявилися неефективними.