Боротьба з вірусом: ВООЗ другий раз зупинила використання одного з препаратів

Фото: гидроксихлорин (з відкритих джерел)

Препарат гідроксихлорохін раніше приймав президент США для профілактики, але ліки виявилося не настільки корисним

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що вона відмовляється препарату гідроксихлорохін для боротьби з COVID-19. Раніше вважалося, що це ліки здатне допомагати в лікуванні коронаврусной інфекції.

Про це повідомляє CNBC.

Рішення вивести цей препарат з протоколу лікування ВООЗ прийняла після дослідження, яке показало, що гідроксихлорохін не настільки корисний при новій хворобі. Хоча раніше цей препарат активно приймав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, заявивши, що робить це "для профілактики".

Недавні великі дослідження показали, що препарат не був корисний і викликав проблеми з серцем у деяких пацієнтів. Останнє дослідження показало, що гідроксихлорохін не краще плацебо у профілактиці коронавірусних інфекцій.

В понеділок Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів оголосило про скасування дозволу на екстрене використання хлорохіну і гідроксихлорохіну проти Covid-19.

Також у ВООЗ закликали громадськість бути обережними щодо дексаметазону, який вчені назвали проривом.

Це вже другий випадок, коли ВООЗ скасовує використання гідроксихлорохіну. Так, у квітні з'явилися перші повідомлення про зростання смертності серед пацієнтів, що приймали гідроксихлорохін. Пізніше дослідження показали, що інформація про зростання смертності через застосування саме цього препарату не підтвердилася.

Нагадаємо, гідроксихлорохін включений в протокол лікування хворих коронавірусом в Україні.

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Автор: Виталия Мазур