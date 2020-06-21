В ВОЗ заявили об исследованиях лекарств, которые снижают смертность от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения следит за исследованиями лекарств, которые могут помочь инфицированным COVID-19 легче переносить хаоробу. Отдельные исследования показали даже снижение смертности от инфекции, если принимать этот препарат.

Об этом координатор направления инфекционных заболеваний европейского регионального бюро ВОЗ Масуд Дара сообщил в комментарии "Украина-24".

Речь идет о дексаметазоне, который ВОЗ пока не может рекомендовать для широкого применения, поскольку нужно как минимум определить дозировку.

"Было большое рандомне исследование, в котором приняли участие более семи тысяч пациентов. Одни из них принимали дексаметазон, других лечили без него. Лекарства уменьшили смертность пациентов, которые нуждались в кислороде и непрерывной искусственной вентиляции легких, на 35%, и на 20% - пациентов, которым был необходим кислород. Это хорошие новости", - рассказал специалист ВОЗ.

Он добавил, что дексаметазон относят к кортикостероидам и сейчас препарат является самым сильным в этой группе. В частности, лекарства имеют противовоспалительные свойства и угнетающее действие.

"Как и любые другие лекарства, он имеет побочные свойства: головокружение, изменение настроения, головная боль. Однако в некоторых случаях они могут быть и более важими, например спровоцировать снижение сахара в крови... Поэтому очень важно знать клиническую картину больного пациента перед тем, как назначать ему дексаметазон", - отметил Масуд Дара.

В ВОЗ сейчас, по его словам, проводит большой метаанализ. И вопрос, рекомендовать ли эти медикаменты и в каких дозах, еще будет обсуждаться.

Напомним, ранее ВОЗ объявила, что она отказывается от препарата гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19, поскольку эти лекарства оказались неэффективными.