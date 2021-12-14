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ВООЗ заявила про "цунамі" заражень коронавірусом у світі: як "Дельтою", так і "Омікроном"

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Мадрид, Вівторок 14 грудня 2021 12:29
ВООЗ заявила про "цунамі" заражень коронавірусом у світі: як "Дельтою", так і "Омікроном" Фото: глава відділу нових хвороб ВООЗ (facebook.com/maria.vankerkhove)
Автор: Марія Кучерявець

Главу відділу нових хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове заявила, що світ стискається із цунамі заражень коронавірусом. Мова йде як про штам "Дельта", так і про "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в інтерв'ю виданню El Pais.

"Я думаю, ми стикаємося з цунамі інфекцій у світі, як зі штамом "Дельта", переважаючий варіант останніми місяцями, так і з "Омікроном", - зазначила експерт.

Своєю чергою представник ВООЗ закликала країни світу "не чекати, щоб діяти".

"Нам необхідно покласти край пандемії. Нам необхідно знизити передачу вірусу до низького рівня, уникнути важкого перебігу хвороби за допомогою вакцинації та забезпечити своєчасне лікування. 2022 рік має стати роком, коли ми це зробимо", - наголосила Керкхове.

Вона додала, що за попередніми даними, штам "Омікрон" все ж може певною мірою уникнути імунної відповіді, "але це не означає, що вакцини будуть марними".

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я також заявили про більш складні проблеми в світі після закінчення пандемії.

Додамо, що вже зафіксовано перший летальний випадок від штаму "Омікрон". Він був зареєстрований у Великобританії.

Зазначимо, що за даними вчених, двох доз вакцин від коронавірусу може бути недостатньо для повного захисту від штаму "Омікрон".

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ВООЗ Пандемія коронавірусу
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