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ВОЗ заявила о "цунами" заражений коронавирусом в мире: как "Дельтой", так и "Омикроном"

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Мадрид, Вторник 14 декабря 2021 12:29
ВОЗ заявила о "цунами" заражений коронавирусом в мире: как "Дельтой", так и "Омикроном" Фото: глава отдела новых болезней ВОЗ (facebook.com/maria.vankerkhove)
Автор: Мария Кучерявец

Главу отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что мир сталкивается с цунами заражений коронавирусом. Речь идет как о штамме "Дельта", так и об "Омикроне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в интервью изданию El Pais.

"Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "Дельта", преобладающий вариант в последние месяцы, так и с "Омикроном", - отметила эксперт.

В свою очередь представитель ВОЗ призвала страны мира "не ждать, чтобы действовать".

"Нам необходимо положить конец пандемии. Нам необходимо снизить передачу вируса до низкого уровня, избежать тяжелого течения болезни с помощью вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем", - отметила Керкхове.

Она добавила, что по предварительным данным, штамм "Омикрон" все же может в определенной степени избежать иммунного ответа, "но это не значит, что вакцины будут бесполезными".

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения также заявили о более сложных проблемах в мире после окончания пандемии.

Добавим, что уже зафиксирован первый летальный случай от штамма "Омикрон". Он был зарегистрирован в Великобритании.

Отметим, что по данным ученых, двух доз вакцин от коронавируса может быть недостаточно для полной защиты от штамма "Омикрон".

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