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ВООЗ вперше зафіксувала понад півмільйона випадків захворювання COVID за добу

Женева, П'ятниця 30 жовтня 2020 21:33
ВООЗ вперше зафіксувала понад півмільйона випадків захворювання COVID за добу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

За четвер в світі зафіксували рекордні 505 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Більше всього випадків - у США, Індії і Франції.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

У США було зафіксовано 80,3 тисячі нових випадків, в Індії - 48,6 тисяч, у Франції - 47,6 тисяч.

Лідером по захворюваності за весь період пандемії залишаються США - 8,8 мільйона випадків. Далі йде Індія (8,1 мільйона) і Бразилія (5,5 мільйона). Всього ж у світі, за даними ВООЗ, зафіксовано 44,9 мільйона випадків, хоча за даними сайту Worldometers, в світі вже понад 45 мільйонів випадків.

Також повідомлялося, що ВООЗ стурбована тим, що у перехворілих коронавірусом людей залишаються в середньо - і довгостроковій перспективі хворобливі наслідки, які зачіпають важливі системи організму. До того ж, одужання після COVID-19 може бути повільним, займаючи тижні і місяці.

Нагадаємо, що у п'ятницю в Україні зафіксували 8312 випадків зараження коронавірусом. Це черговий антирекорд по добовому приросту захворюваності COVID.

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