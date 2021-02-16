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Мексика подасть Радбезу ООН скаргу на нерівний доступ до вакцин від COVID

Новость на русском → Мехіко, Вівторок 16 лютого 2021 17:59
Мексика подасть Радбезу ООН скаргу на нерівний доступ до вакцин від COVID Фото: вакцина від COVID (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Мексика має намір подати Радбезу ООН скаргу на нерівний доступ до вакцин від COVID. Офіційний Мехіко виступає за те, щоб всі країни могли вакцинувати населення.

Про це заявив міністр закордонних справ Марсело Ебрард, передає Reuters.

За його словами, в середу від імені Мексики і Латинської Америки висловлять стурбованість з приводу нерівного доступу до вакцин.

"У країнах, що виробляють вакцини, дуже високий рівень вакцинації, а в країнах Латинської Америки і Карибського басейну - набагато менший", - заявив Ебрард.

У той же час президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор сказав, що уряд хотів би, щоб ООН вирішила проблему накопичення вакцин і справедливості, щоб "всі країни мали можливість вакцинувати своє населення".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я дозволила екстрене застосування вакцини AstraZeneca.

А сьогодні стало відомо, що до експертного центру Міністерства охорони здоров'я України подали заявку на реєстрацію цієї вакцини. Українська сторона очікує, що цього тижня буде доставлено не менше 500 000 доз вакцини AstraZeneca, після чого почнеться кампанія з імунізації населення.

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