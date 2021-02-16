Мексика подасть Радбезу ООН скаргу на нерівний доступ до вакцин від COVID

Мексика має намір подати Радбезу ООН скаргу на нерівний доступ до вакцин від COVID. Офіційний Мехіко виступає за те, щоб всі країни могли вакцинувати населення.

Про це заявив міністр закордонних справ Марсело Ебрард, передає Reuters .

За його словами, в середу від імені Мексики і Латинської Америки висловлять стурбованість з приводу нерівного доступу до вакцин.

"У країнах, що виробляють вакцини, дуже високий рівень вакцинації, а в країнах Латинської Америки і Карибського басейну - набагато менший", - заявив Ебрард.

У той же час президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор сказав, що уряд хотів би, щоб ООН вирішила проблему накопичення вакцин і справедливості, щоб "всі країни мали можливість вакцинувати своє населення".