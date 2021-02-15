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ВОЗ о вспышках Эболы в ДР Конго и Гвинее: представляют региональный риск

Новина українською → Африка, Понедельник 15 февраля 2021 21:31
ВОЗ о вспышках Эболы в ДР Конго и Гвинее: представляют региональный риск Фото: лаборатория (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения отреагировала на информацию о вспышках лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Гвинее. Организация считает, что эти вспышки могут представлять региональный риск.

Об этом шла речь на сегодняшнем брифинге ВОЗ в Женеве.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, сейчас нужно предпринимать координированные меры вместе с властями региона.

"Гвинея, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуар и другие страны приняли безотлагательные действия (для предотвращения распространения Эболы - ред.). Мы приветствуем такой подход. Нам действительно нужны скоординированные меры под руководством властей региона, поскольку эта болезнь представляет региональный риск", - заявил он.

ВОЗ уже направила в регион группу специалистов для оказания помощи местным медикам, а также вакцины и лекарственных средств.

"ВОЗ делает все возможное, мы полностью оборудованы и готовы оказать поддержку на самом высоком уровне и Гвинее, и Конго, и соседним странам", - сказал Райан.

Вместе с тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго и Гвинеи "абсолютно не связанные" между собой.

Напомним, в сентябре 2020 года в Конго произошла вспышка Эболы. Это была одиннадцатая массовая вспышка болезни в этой африканской стране.

Кроме того, вчера о массовой вспышке лихорадки Эбола заявили власти Гвинеи.

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