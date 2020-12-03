У ВООЗ думають над електронними сертифікатами про вакцинацію від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розглядає можливість впровадження електронних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Водночас, ВООЗ не рекомендує видавати "паспорти імунітету" для тих, хто вже перехворів на коронавірус.

Про це пише DW.

Глава відділу з імунізації при Європейському відділенні ВООЗ Сіддхартха Датта, розповів, що подібні сертифікати організація розробляє разом з Естонією з жовтня 2020 року.

"Ми дуже уважно вивчаємо використання технологій у реагуванні на COVID-19, одна з них - це те, як ми можемо працювати з країнами-членами над електронним сертифікатом вакцинації", - сказав Датта.

Він пояснив, що потрібно врахувати, що використовувати технології потрібно відповідно до законодавчої основи тієї чи іншої держави, а також забезпечити прозорість програми впровадження такого сертифіката, зокрема, в європейському регіоні.

"Ми дуже тісно працюємо з Європейською Комісією та Європейським центром профілактики та контролю захворювань, щоб зрозуміти і дізнатися, які нові технології та інновації вже є в деяких країнах європейського регіону", - додав Датта.

Раніше у ВООЗ оцінили перспективи вакцин проти COVID-19 як "феноменальні" і "потенційно можуть змінити правила гри".

РБК-Україна писало, що в ООН вважають, що різні зразки вакцини від коронавірусу можуть стати доступні вже в найближчі місяці.