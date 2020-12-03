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В ВОЗ думают над электронными сертификатами о вакцинации от COVID-19

Автор: Инна Собора

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает возможность внедрения электронных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Вместе с тем, ВОЗ не рекомендует выдавать "паспорта иммунитета" для тех, кто уже переболел коронавирусом.

Об этом пишет DW.

Глава отдела по иммунизации при Европейском отделении ВОЗ Сиддхартха Датта, рассказал, что подобные сертификаты организация разрабатывает вместе с Эстонией с октября 2020 года.

"Мы очень внимательно изучаем использования технологий в реагировании на COVID-19, одна из них - это то, как мы можем работать со странами-членами над электронным сертификатом вакцинации", - сказал Датта.

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Он объяснил, что нужно учесть, что использовать технологии нужно согласно законодательной основы того или иного государства, а также обеспечить прозрачность программы внедрения такого сертификата, в частности, в европейском регионе.

"Мы очень тесно работаем с Европейской Комиссией и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы понять и узнать, какие новые технологии и инновации уже есть в некоторых странах европейского региона", - добавил Датта.

Ранее в ВОЗ оценили перспективы вакцин против COVID-19 как "феноменальные" и "потенциально могут изменить правила игры".

РБК-Украина писало, что в ООН считают, что различные образцы вакцины от коронавирус могут стать доступны уже в ближайшие месяцы.

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