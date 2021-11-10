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ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова

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Середа 10 листопада 2021 08:43
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова Фото: директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) припустили можливе оголошення закінчення пандемії коронавірусу. Це може статися за умови, якщо система охорони здоров'я не буде перенавантажена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге в інтерв'ю La Vanguardia.

"Ми повинні навчитися жити з вірусом. Як тільки наша система охорони здоров'я не буде перевантажена через госпіталізації та смерті від COVID, тобто буде можливість надавати ті послуги, які надавалися раніше, пандемія, можливо, перетвориться на ендемію", - зазначив Клюге.

Він підкреслив, що за "досить надійними оцінками", до лютого наступного року в Європі може додатися ще півмільйона летальних випадків від коронавірусу, за умови, що тенденція з поширенням інфекції не зміниться.

"Чому у нас знову проблеми? Тому що більш ніж у половині країн регіону вакцинація застопорилася", - наголосив Клюге.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ додав, що збирається створити "робочу групу в Європі", яка буде пов'язана з питаннями вакцинації.

"Пару місяців тому головною проблемою була наявність (вакцин - ред.), тепер проблема - скептицизм стосовно вакцин, фейкові новини", - зазначив Клюге.

Нагадаємо, раніше директор Європейського регіонального бюро ВООЗ вже припускав що пандемія коронавірусу може закінчитися в світі вже в наступному році.

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