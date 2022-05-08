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ВООЗ збирає докази атак Росії на лікарні для розслідування військових злочинів

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Нью-Йорк, Неділя 08 травня 2022 00:04
ВООЗ збирає докази атак Росії на лікарні для розслідування військових злочинів Фото: ВООЗ збирає докази атак РФ на лікарні для розслідування військових злочинів (t.me/mariupolrada)
Автор: Артур Родивилов

Всесвітня організація охорони здоров'я збирає докази для розслідування військових злочинів Росії. ВООЗ вже задокументувала 200 нападів на лікарні та клініки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян зазначив, що 200 випадків не являють собою сукупність атак на українські медичні установи, а тільки ті, які були підтверджені організацією.

"Навмисні напади на медичні установи є порушенням міжнародного гуманітарного права і, як такі, - на підставі розслідування і атрибуції нападу - являють собою військові злочини в будь-якій ситуації", - сказав Раян.

Раніше повідомлялося, що ООН збирає в Україні свідчення і докази порушень, скоєних під час вторгнення РФ з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.

Нагадаємо також, що до розслідування злочинів армії РФ в Україні приєднався Офіс прокурора МКС.

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