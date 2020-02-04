ВООЗ пом'якшила свою позицію щодо електронних сигарет

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Всесвітня організації охорони здоров'я змінила позицію щодо впливу електронних сигарет на здоров'я людини

Всесвітній організації охорони здоров'я знадобилося трохи більше тижня, щоб пом'якшити свою позицію щодо впливу електронних сигарет на здоров'я людини, визнавши таким чином свою неправоту з цього питання. Про це повідомляється на офіційному сайті ВООЗ, передає УНІАН.

Зокрема, в організації прибрали зі своєї позиції пропозиції щодо заборони окремих типів вейпинга, замінивши їх на "пропозиції щодо регулювання електронних сигарет". При цьому жодних офіційних спростувань або окремих уточнень Всесвітня організація охорони здоров'я публічно не надала.

Колишній радник прем'єр-міністра Великобританії, керівник недержавної організації з боротьби з курінням і екс-керівник однієї з місій ООН Клів Бейтс назвав новий варіант рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я "трохи менш божевільним", в порівнянні з попередньою версією, пише видання.

Крім того, позиція ВООЗ була розкритикована багатьма лікарями та експертами по боротьбі з тютюнопалінням, адже існує безліч незалежних досліджень, які свідчать про значно менший рівні шкоди від електронних сигарет у порівнянні з палінням звичайних сигарет.

"У Всесвітньої організації охорони здоров'я вже є історія протидії вейпингу, яка завдає шкоди їх репутації. Але цей документ особливо шкідливий. Практично всі твердження в даному документі помилкові. Його автори повинні взяти на себе відповідальність за використання дезінформації, яка може перешкодити курцям перейти на набагато менш ризиковані альтернативні тютюнові товари", - заявив глава Департаменту досліджень тютюнової залежності в Лондонському університеті королеви Марії Пітер Хайєк.

Думку Хайєка підтримує і доктор Нік Хопкинсон, професор респіраторної медицини Національного інституту серця і легенів при Імперському коледжі Лондона.

"Дані рандомізованих контрольованих досліджень ясно показують, що електронні сигарети можуть допомогти курцям кинути палити. Курці, які повністю переключаються на вейпинг, отримають значну користь для здоров'я. Довгострокове використання електронних сигарет не є цілком нешкідливим, тому люди, які їх використовують, повинні прагнути кинути вейпинг також - але не за рахунок повернення до традиційного куріння", - упевнений Хопкінсон.

У свою чергу, в Австралії місцеві лікарі також визнали вейпинг як один з механізмів зниження куріння. Так, в "Національних керівних принципах щодо припинення куріння", підготовлених Австралійським коледжем лікарів загальної практики, використання нікотину і зокрема вейпингу було визнано "законною допомогою для дорослих курців, які хочуть кинути палити, але безуспішно намагалися використовувати доступні ліки". В результаті чого, місцеві курці можуть звертатися до своїх лікарів і за їхньою порадою використовувати вейпінг в процесі відмови від куріння.