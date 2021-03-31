ВООЗ вважає ефективними китайські COVID-вакцини. Серед них і та, яку купила Україна

Китайські вакцини проти коронавірусу розробки Sinopharm і Sinovac є ефективними. Про це свідчить документація, подана компаніями ВООЗ.

Він зазначив, що показники, зазначені в опублікованих документах розробниками говорять про відповідність вимогам ВООЗ щодо ефективності і безпеки. Вакцина повинна показувати ефективність не менше 50% (бажано близько 70%) і бути безпечною для людей. Китайські препарати їм відповідають.

Кравіото припустив, що обидві вакцини можуть бути схвалені для екстреного використання до кінця квітня.