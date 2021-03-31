ВОЗ считает эффективными китайские COVID-вакцины. Среди них та, которую купила Украина

Китайские вакцины против коронавируса разработки Sinopharm и Sinovac являются эффективными. Об этом свидетельствует документация, поданная компаниями ВОЗ.

Он отметил, что показатели, указанные в опубликованных документах разработчиками говорят о соответствии требованиям ВОЗ по эффективности и безопасности. Вакцина должна показывать эффективность не менее 50% (желательно около 70%) и быть безопасной для людей. Китайские препараты им соответствуют.

Кравиото предположил, что обе вакцины могут быть одобрены для экстренного использования к концу апреля.