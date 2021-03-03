У Туреччині заявили про ефективність COVID-вакцини Sinovac у 83,5%
В Туреччині вакцина від коронавірусу Sinovac показала ефективність у 83,5% в ході досліджень. Цей препарат очікують в Україні в разі досягнення ефективності в 70%.
Про це повідомляє Reuters.
В ході випробувань, в яких брали участь 10,2 тисячі осіб, лише 41 людина заразилася коронавірусом після введення двох доз китайської вакцини протягом двох тижнів. При цьому 32 з них отримували плацебо.
Також наголошується, що 6 чоловік з цієї кількості були госпіталізовані, але всі вони отримали також не вакцину, а плацебо. За підсумками випробувань зроблено висновок, що Sinovac усуває можливість госпіталізації та важкого розвитку хвороби у пацієнтів на 100%.
Попередня ефективність в рамках турецьких досліджень в грудні 2020 року була заявлена на рівні 91,25%. Зараз вона стала нижче.
В Туреччині вже вкололи 9,32 мільйона доз китайської вакцини. Більше 2 мільйонів чоловік отримали вже і другу дозу.
Нагадаємо, Україна погодила поставку вакцини Sinovac в розмірі 1,9 мільйона доз. Але поставки були затримані після початкових очікувань по доставці в лютому.
Сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що компанія Sinovac поки не підтвердила Україні ефективність своєї вакцини від коронавірусу. Згідно з контрактом, дана вакцина повинна бути поставлена в Україну до 6 березня, а її ефективність - не нижче 70%.