У Туреччині заявили про ефективність COVID-вакцини Sinovac у 83,5%

В Туреччині вакцина від коронавірусу Sinovac показала ефективність у 83,5% в ході досліджень. Цей препарат очікують в Україні в разі досягнення ефективності в 70%.

В ході випробувань, в яких брали участь 10,2 тисячі осіб, лише 41 людина заразилася коронавірусом після введення двох доз китайської вакцини протягом двох тижнів. При цьому 32 з них отримували плацебо.

Також наголошується, що 6 чоловік з цієї кількості були госпіталізовані, але всі вони отримали також не вакцину, а плацебо. За підсумками випробувань зроблено висновок, що Sinovac усуває можливість госпіталізації та важкого розвитку хвороби у пацієнтів на 100%.

Попередня ефективність в рамках турецьких досліджень в грудні 2020 року була заявлена на рівні 91,25%. Зараз вона стала нижче.

В Туреччині вже вкололи 9,32 мільйона доз китайської вакцини. Більше 2 мільйонів чоловік отримали вже і другу дозу.