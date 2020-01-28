ВООЗ не рекомендує евакуацію іноземних громадян з Китаю

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає міжнародне співтовариство зберігати спокій і не рекомендує евакуацію іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавіруса. Про це повідомляє агенство "Сіньхуа".

Зазначимо, від спалаху коронавіруса померло 106 людей, ще 4515 підтверджених випадків зараження пневмонією.

Як повідомлялося, країни всього світу планують евакуювати дипломатичний персонал і приватних осіб з районів Китаю, уражених новим коронавірусом, який швидко поширюється.

Також в Україні 27 січня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.

РБК-Україна писало, що в США зафіксували п'ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавіруса з Китаю.

А ще у Німеччині зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Відзначається, що зараження підтверджено у чоловіка з баварського округу Штарнберг.

Зазначимо, ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).