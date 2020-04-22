ВООЗ рекомендувала УЄФА скасувати міжнародні турніри до кінця 2021

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) через пандемію коронавірусу рекомендувала Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасувати міжнародні турніри до кінця 2021 року. Про це повідомляє бразильський журнал Placar.

Повідомляється, що цю рекомендацію ВООЗ озвучила в ході відеоконференції минулого тижня за участю представників УЄФА і провідних європейських футбольних клубів. Скасування міжнародних турнірів до кінця 2021 року пояснюється високим ризиком нової хвилі COVID-19.

У той же час невідомо, чи стосується рекомендація ВООЗ матчів національних збірних. У будь-якому випадку, сторони не прийшли до єдиної думки.

Нагадаємо, раніше УЄФА рекомендувала європейським лігам достроково завершити сезон. Також повідомлялося, що остаточне рішення буде оголошено після засідання Виконавчого комітету УЄФА в четвер.

Сьогодні стало відомо, що Футбольний союз Нідерландів не має наміру догравати матчі чемпіонату. Організація виступила з цією заявою після рішення уряду Нідерландів продовжити заборону на масові заходи до 1 вересня.