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США передадуть Україні обладнання для захисту від хімічних атак

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Вашингтон, Субота 02 квітня 2022 00:31
США передадуть Україні обладнання для захисту від хімічних атак Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США передають Збройним силам України спорядження. У тому числі комплекти хімічного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретар Білого дому Джен Псакі.

За совами Псакі, Вашингтон здійснює згадані постачання з урахуванням наявних загроз з боку Росії.

"Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США передає Уряду України Захисне спорядження та припаси, які можуть бути розгорнуті у разі застосування Росією хімічної та бактеріологічної зброї проти України. Ми це передаємо поряд з низкою інших матеріалів і техніки",- сказала прессекретар.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 38-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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