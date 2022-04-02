США передадуть Україні обладнання для захисту від хімічних атак

США передають Збройним силам України спорядження. У тому числі комплекти хімічного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США передає Уряду України Захисне спорядження та припаси, які можуть бути розгорнуті у разі застосування Росією хімічної та бактеріологічної зброї проти України. Ми це передаємо поряд з низкою інших матеріалів і техніки",- сказала прессекретар.

За совами Псакі, Вашингтон здійснює згадані постачання з урахуванням наявних загроз з боку Росії.

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