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Причиною поширення COVID могла стати торгівля тваринами в Китаї, - ВООЗ

Новость на русском → Китай, Понеділок 22 березня 2021 12:05
Причиною поширення COVID могла стати торгівля тваринами в Китаї, - ВООЗ Фото: тест на коронавірус (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я припускають, що причиною поширення коронавірусу SARS-CoV-2 могла стати торгівля дикими тваринами в Китаї. Міжнародна група експертів з початку року розслідувала походження вірусу в китайському місті Ухань.

Про це пише агентство Bloomberg.

Зазначено, що доповідь про підсумки розслідування очікується на цьому тижні. Агентство допускає, що швидше за все, цей звіт буде далеко не остаточним, оскільки заплановані додаткові дослідження, e тому числі за межами КНР.

Відзначається, що експерти ВООЗ розробили кілька основних гіпотез походження вірусу. На їхню думку, пряме попадання COVID-19 від кажанів на ринок морепродуктів в Ухані малоймовірне. Скоріше за все був ще проміжний переносник вірусу.

Також дослідники сумніваються і в штучному походженні вірусу, вони не підтримують версію про появу вірусу через витік з лабораторії.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що ВООЗ на третьому тижні місяця опублікує звіт про роботу команди вчених в китайському місті Ухань. Місія намагалася встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2.

Як писало РБК-Україна, ВООЗ вважає малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай.

Раніше експерти ВООЗ дійшли висновку про те, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

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