Взимку друга хвиля пандемії коронавірусу може вразити Європу, - ВООЗ

Фото: жінка у масці (РБК-Україна)

Пік пандемії збігатиметься з іншими сезонними захворюваннями

У Всесвітній організації охорони здоров’я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу. При цьому зазначається, що пік пандемії збігатиметься з іншими сезонними захворюваннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

"Європа має готуватися до другої смертоносної хвилі коронавірусу взимку, попередив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге заявив, що зараз настав час зміцнити системи охорони здоров’я внаслідок збільшення місткості лікарень, щоб країни були спроможні лікувати більше пацієнтів.

Він також попередив, що зараз у Європі настав час для "підготовки, а не святкування", навіть якщо щоденна кількість заражень та летальних випадків зменшується.

Представник ВООЗ наголосив, що попри те, що кількість нових випадків COVID-19 у таких країнах, як Великобританія, Франція та Італія, знижується, це не означає, що пандемія закінчується. Нагадаємо, раніше спецслужби Сполучених Штатів, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії підготували доповідь, в якій говорилося, що уряд Китаю навмисно приховував або знищував докази спалаху коронавірусу в країні до офіційного визнання 20 січня.

Автор: Валерія Мрачковська