ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Взимку друга хвиля пандемії коронавірусу може вразити Європу, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 18:50
Взимку друга хвиля пандемії коронавірусу може вразити Європу, - ВООЗ
Фото: жінка у масці (РБК-Україна)

Пік пандемії збігатиметься з іншими сезонними захворюваннями

У Всесвітній організації охорони здоров’я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу. При цьому зазначається, що пік пандемії збігатиметься з іншими сезонними захворюваннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

"Європа має готуватися до другої смертоносної хвилі коронавірусу взимку, попередив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге заявив, що зараз настав час зміцнити системи охорони здоров’я внаслідок збільшення місткості лікарень, щоб країни були спроможні лікувати більше пацієнтів.

Він також попередив, що зараз у Європі настав час для "підготовки, а не святкування", навіть якщо щоденна кількість заражень та летальних випадків зменшується.

Представник ВООЗ наголосив, що попри те, що кількість нових випадків COVID-19 у таких країнах, як Великобританія, Франція та Італія, знижується, це не означає, що пандемія закінчується.

Нагадаємо, раніше спецслужби Сполучених Штатів, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії підготували доповідь, в якій говорилося, що уряд Китаю навмисно приховував або знищував докази спалаху коронавірусу в країні до офіційного визнання 20 січня.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ВООЗКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся