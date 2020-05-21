Європі радять готуватися до другої хвилі коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

До 90% населення залишається вразливим перед вірусом

Перспектива другої хвилі коронавірусу в Європі вже не є далекою теорією. Однак нинішня епідемія ще не закінчилася, хоча уряди багатьох країн вже послабили обмеження.

Про це заявила глава Європейського центру запобігання і контролю захворювань (ECDC) Андреа Аммон в інтерв'ю The Guardian.

"Питання в тому, коли вона (друга хвиля - ред.) буде і наскільки великою, ось в чому питання, на мій погляд", - заявила Аммон.

За її словами, до 90% населення залишається вразливим перед вірусом.

"Якщо подивитися на характеристики вірусу, подивитися на те, що зараз відбувається в різних країнах з точки зору імунітету населення - а показники не такі вже й вражаючі, від 2% до 14%, що залишає від 85% до 90% населення вразливим. Вірус навколо нас і поширюється набагато більше, ніж у січні і лютому", - зазначила вона.

Разом з тим Аммон переконана, що друга хвиля COVID-19 не буде неминуче катастрофічною, якщо люди будуть дотримуватися правила та дистанцію.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії. При цьому зазначалося, що пік співпаде з іншими сезонними захворюваннями.

Крім того, китайські власті не допустили експертів ВООЗ до участі в розслідуванні походження коронавіруса COVID-19.

Автор: Валерія Мрачковська